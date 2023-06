L’elisir di bellezza di Blake Lively è uno spray viso che costa meno di 20 euro

Leggi su dilei

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La ex Serena van der Woodsen, protagonista della serie tv cult Gossip Girl,ha svelato sui canali social alcuni dei suoi prodotti beauty preferiti e tra questi segreti diè emerso anche lodel brand francese Caudalíe. Secondo l’attrice infatti l’acquafrasca e leggera, le garantirebbe di decongestionare la pelle, idratare e nutrire in un solo gesto, aiutando il suo incarnato a risplendere, tra una sessione di make-up e l’altra. Vero best-seller in Francia Eau De Raisin di Caudalíe è caratterizzato da una formulazione senza profumo e alcool, ad azione probiotica e ideale per le pelli sensibili. Perché fa bene alla pelle? Questo elisir dise utilizzato connza in sinergia alla skincare routine può ...