Leggo la lettera indirizzata dal Rettore dell'Università per Stranieri di Siena ...

la l ettera indirizzata dal Rettore dell'Università per Stranieri di Siena, prof. Tomaso Montanari ' a tutta la comunità ' in merito alle celebrazioni varate in commemorazione di Silvio ...È come unad'amore, come un mazzo di fiori, come una scatola di cioccolatini. Ma molto, molto, più in ... la collaboratrice diche sta raccontando l'avvenimento. A votare il meglio del ...... domani lutto nazionale e funerali di Stato al Duomo Berlusconi è morto, Francesca Pascale: 'Con Silvio muore la mia vecchia vita, è come aver perso mamma un'altra volta' Ladi Pier Sivlio ...

Berlusconi, le prime parole di Pier Silvio dopo la morte del papà: «Amava tutti i dipendenti, era orgoglioso d leggo.it

E' stata una giornata surreale, sospesa, quella che si è srotolata a Palazzo Chigi nel giorno segnato, e destinato a passare alla storia, dalla morte di Silvio… Leggi ...Tanti palloncini bianchi a Sant'Antimo dove è stato celebrato il funerale di Giulia Tramontano, la giovane donna incinta di 7 mesi uccisa dal compagno a Senago, nel… Leggi ...