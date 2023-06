Le trame oscure dietro l’addio | 12 novembre 2011 | Berlusconi si dimette Oggi cosa resta? 

Leggi su ildifforme

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Su quel passaggio drammatico nella storia della Repubblica continuano a gravare molte ombre. Come le rivelazioni del Wall Street Journal sulle pressioni che la Cancelliera Merkel avrebbe fatto per la defenestrazione del cavaliere da premier, che non sono mai state smentite 12, ore 21,42, Palazzo del Quirinale: Silvioha rassegnato le dimissioni L'articolo proviene da Il Difforme.