Le parole di Papa Francesco lanciate nello spazio | ecco cosa è avvenuto

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Le sueed il suo messaggio arriveranno ovunque, in ogni arte del mondo e non solo. Di chi e distiamo parlando?ed alcune suepronunciate in piazza San Pietro il 27 marzo 2020, nel pieno della pandemia, arrivano anche oltre i confini della Terra. E a trasportarle è stato L'articolo proviene da La Luce di Maria.

lei mi ha salvato la vita' ha dunque confessato la cantante a Storie Italiane , lasciando senzaEleonora Daniele che ha commentato: 'E' incredibile, tuo papà ha manifestato in questo modo la ...- "E' stato il papà di tutti, al di là che sia stato un grande presidente, ma anche ...Il post social ha ricevuto già tantissimi like e commenti e ledi Sonia Bruganelli mettono alla luce il bel rapporto che c'è tra l'ex coppia. Un compleanno importante per uno dei conduttori ...

Spei satelles, lanciate nello spazio le parole del Papa Vatican News - Italiano

“Il Santo Padre ha riposato bene durante la notte. Lo staff medico riferisce che il decorso clinico sta procedendo regolarmente, senza ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...