Le lacrime e le mani intrecciate | il dolore di Marina e Marta

... piange Marta Fascina, piange Gerry Scotti, più in là c'è Barbara D'Urso che prega con le... grandi lavori di chirurgia estetica, chilometri di perle, velette riflettenti, pianti senza. ...... Luigi, Barbara - verso la folla di piazza del Duomo : chi con i pugni sul cuore, chi con le... E qui e là cori, moltissimi applausi, spesso. " Berlusconi uno di noi ", " Silvio, Silvio ", ...Commozione eanche per la primogenita Marina che ha accarezzato la bara del padre, così ... Barbara e Luigi in particolare, ripresi dalle tv, con legiunte più volte dicono 'graziè all'...

Le lacrime e le mani intrecciate: il dolore di Marina Berlusconi e ... ilGiornale.it

Le loro mani si stringono più volte ... Impossibile per loro trattenere le lacrime. Impossibile farlo in quel momento, mentre l'Italia intera si stringeva in un grande e ultimo abbraccio a Berlusconi.Con la compostezza da vera ‘first lady’, la fidanzata di Silvio Berlusconi in lacrime durante la cerimonia funebre. La primogenita del cavaliere l’ha consolata, tenendola per mano come una mamma ...