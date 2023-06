(Di mercoledì 14 giugno 2023) Gli alibi non più utilizzabili e quelli da non concedere. A essere cinici fin oltre il lecito, l’equilibrio che Antoniodovrà trovare sta tutto qui. Fosse facile. E invece n... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Non solo per il restyling tra mille: Cattaneo, ad esempio, dovrà condividere una poltrona ... Invecetavolo, come anticipato alla vigilia da una mail del tesoriere, poi smentita, sono ......in passato per traffico internazionale di droga per un'inchiestaporto di Atene. Secondo il Corriere della Sera, la trattativa sarebbe solo alle battute iniziali, con ancora moltesull'...Sullo sfondo restano ledi sempre: la maggiore riguarda, appunto, le decisioni che ... in futuro continuerà a finanziare o meno il partito come ha fatto finora C'è chi ragionafatto ...

Le incognite sul simbolo. L'asse col Ppe. Tajani prepara la resistenza in vista delle europee Il Foglio

Il ministro degli Esteri cammina sul filo. L'alibi del "così ha deciso Berlusconi" non c'è più, e dalla corrente di Fascina invocano "collegialità". Cattaneo bellicoso, Ronzulli alla finestra ...sui prossimi mesi e sul 2024 pesano diverse incognite, dalla restrizione dello spread da interessi al possibile deterioramento della qualità del credito. Lo scenario insomma potrebbe rivelarsi meno ...