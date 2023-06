Le email di Libero e Virgilio di nuovo fuori uso L’azienda | “Non è un down | ma manutenzione”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Nuovi problemi per chi ha un account di posta elettronica: stamattina entrambi i servizi risultano inaccessibili. Sulla pagina del login si legge che “stiamo effettuando un intervento dievolutiva. Ci scusiamo per il momentaneo disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi”. Gli utenti che si servono disono circa 9 milioni. Leuso dal primo mattino Sudetector, un sito specializzato nel “monitoraggio in tempo reale dei problemi e dei periodi di inattività”, il picco di segnalazioni su disservizi diinizia verso le 7 del mattino, per raggiungere l’apice intorno alle 11. Attualmente, ...

Libero mail e Virgilio bloccati, circa 9 milioni di account di posta elettronica inaccessibili la Repubblica

