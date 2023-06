Le Borse corrono nel giorno della Fed Milano in prima fila | Mfe tira il freno

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il mercato ritiene che la Banca centrale Usa non farà ritocchi al costo del denaro ma è possibile che fornisca indicazioni ancora aggressive. Spread in lieve rialzo. Euro torna sotto 1,08 dollari

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...L'annuncio ha sospinto in alto leasiatiche, con Tokyo ai massimi da 33 anni. Sempre oggi è ... Andamento Piazza Affari FTSE Mib A Milano bene titoli oil,ancora le Mfe A Piazza Affari le ...Gas in volata di oltre il 15%.ancora le Mfe .europee positive incoraggiate dalla performance di Wall Street, dove S&P e Nasdaq si sono portati sui massimi da 14 mesi. Del resto negli States a maggio l'inflazione ha ...

Borse positive in attesa della Fed. A Milano corrono titoli ex Mediaset RaiNews

MILANO (Reuters) - Indici in deciso rialzo a Piazza Affari in un contesto di generale positività per le borse europee. Il dato ieri sul Cpi Usa ha rafforzato le attese che oggi la Fed deciderà una pau ...La parola a questo punto passa alla Federal Reserve: il 14 annuncerà le mosse di politica monetaria. In volata di oltre il 15% il gas ...