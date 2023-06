Le 4 competenze del futuro che dovremo avere per lavorare

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L’Istat ha presentato i dati sull’occupazione del I trimestre 2023. Ciò che emerge in maniera netta è una importante ripresa post Covid, che ha prodotto nell’ultimo anno oltre mezzo milione di posti di lavoro, tutti a tempo indeterminato, con una ripresa anche del lavoro autonomo, mentre il lavoro a termine è diminuito. L’Istituto sottolinea però che la crescita non è stata di pari intensità per tutti, comportando in alcuni casi una diminuzione e in altri un aumento dei tradizionali divari. Come evidenzia la Cisl commentando questi dati, mentre si sono ridotti i divari generazionali e quelli territoriali, sono aumentati quelli di genere e per titolo di studio: l’occupazione femminile è cresciuta, ma meno di quella maschile, ed è aumentata la penalizzazione di chi ha bassi titoli di studio. La fotografia dei numeri è nitida: i giovani penalizzati in Italia sono quelli con basso titolo ...