Lazio | Luis Alberto tentato dal Qatar | tutti i dettagli della trattativa

ROMA - Il Qatar fa sul serio. E la cosa, aAlberto , non rimane indifferente. Sarebbe anormale il contrario, in fondo. L'occasione di prendere 40 milioni (spalmati su 5 anni) è un'offerta troppo ghiotta per passare inosservata a un ...... mentre non c'è il veto del tecnico a un'eventuale partenza diAlberto. Se l'offerta sui 15 milioni di euro dell'Al - Duhail, club del Qatar, salirà a 20, laè intenzionata a dare l'ok ...In casatiene banco l'argomentoALBERTO, tentato dalla proposte dei qatarini dell'Al Duhail,. Ma il presidente Claudio Lotito cheide 20 milioni di euro per far partire lo spagnolo. ...

Calciomercato Lazio, Luis Alberto dice sì all'Al-Duhail: affare in dirittura

Offerti 40 milioni per 5 anni: lo spagnolo davanti a una scelta di vita. L’Al-Duhail alza la proposta di 12+3 di bonus, Lotito ne vuole almeno 20 ...La Lazio potrebbe perdere, in questa sezione di mercato, sia Milinkovic-Savic che Luis Alberto ma non Felipe Anderson. Il brasiliano si trova benissimo con Sarri (è rinato, 12 gol nell'ultima stagione ...