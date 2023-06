Lavoro | Istat | occupati + 104 000 unità 0 | 4% nel I trimestre 2023

L'segnala anche che nel periodo di emergenza sanitaria il Governo ha previsto una serie interventi eccezionali per la conciliazione dei tempi die cura della famiglia, tra cui spicca per ...Rilevante l'aumento del costo delper Unità didipendente (Ula) che raggiunge valori tra i più alti in serie storica: su base congiunturale, la crescita è pari all'1,8% ed è il ...Novemila donne in meno occupate. Lo studio dell'IRES Cgil Marche sui datidel 1° trimestre 2023, evidenzia che gli occupati nelle Marche sono 624 mila; in controtendenza rispetto al valore del Centro (+1,4%) e dell'Italia (+2,3%). E diminuiscono di 8 mila unità ( - 1,...

Istat, cresce l'occupazione nel primo trimestre. Bonus speciali e meno sgravi sui contributi: aumenta il costo del lavoro la Repubblica

Crescono, e in maniera importante, gli occupati in Italia: ecco tutti i numeri dell'Istat che testimoniano la ripresa lavorativa del nostro Paese ...Nel primo trimestre 2023, l’input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, è aumentato dell’1,3% rispetto al trimestre precedente e del 3,3% rispetto al pri ...