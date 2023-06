L’attacco missilistico russo a Odessa ha causato almeno tre morti e tredici feriti

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Uno dei quattro missili da crociera Kalibr lanciati questa notte dall’esercitocontro la città dihannola morte di tre persone e il ferimento dialtrenella città portuale dell’Ucraina meridionale ha danneggiato il magazzino di un centro commerciale, causando un incendio nei negozi adiacenti che ha portato alla morte delle tre vittime. Sono stati colpiti nelanche un complesso scolastico e uno residenziale, così come diversi ristoranti e negozi. Al momento sono ancora in corso i soccorsi per rimuovere i detriti e la ricerca delle persone intrappolate sotto le macerie. Secondo il Comando meridionale dell’Ucraina il sistema di difesa nazionale ha abbattuto due missili Kalibr. Nel ...