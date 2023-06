L’assenza tattica di Conte al funerale di Berlusconi per avere qualche voto in più

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Giuseppeè l’unico leader politico che non parteciperà oggi ai funerali di Silvio, ed è chiaramente una scelta di marketing politico fatta per intestarsi il sentimento di odio verso l’ex presidente del Consiglio che ha dilagato sui social. Parigi (il consenso) val bene una messa (ai funerali), e chi se ne frega se si tratta di una cerimonia di Stato, l’importante è seguire Marco Travaglio nel suo solipsistico insultare una persona che non c’è più e Tomaso Montanari che non mette la bandiera a mezz’asta nella “sua” Università (ma sua, di chi?) e vignettisti di pessimo gusto giocando a fare la verginella della politica quando è già scritto nella storia che l’avvocato del populismo ha trattato con tutti pur di conquistare e agganciare il potere – e forse quello che più lo ha schifato è stato proprio ...