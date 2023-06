L’Arte Informale di Luana Gibaldi | dove gli ideogrammi giapponesi e la materia danzano con la musica

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il connubio tra varie forme d’arte appartiene alla contemporaneità tanto quanto nei secoli passati le diverse discipline tendevano a restare ciascuna all’interno del proprio ambito, come se una connessione non fosse possibile; al contrario i creativi attuali hanno ottenuto la libertà di poter sperimentare, mescolare e ispirarsi ad altri settori artistici dando vita a una contaminazione che arricchisce il loro linguaggio pittorico e scultoreo tanto quanto lo studio e l’approfondimento delle innovative tecniche che attingono ad antiche tradizioni artigiane trasformandosi in innovative esplorazioni espressive. L’artista di cui vi racconterò oggi ha effettuato un variegato percorso di approfondimento di differenti approcci che hanno contribuito a tratteggiare la sua personalità creativa mostrando quanto in realtà l’interazione tra le arti possa generare una forza rappresentativa potente e ...