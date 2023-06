L’appello | ‘stop ai tabù su sessualità e cancro’

(Di mercoledì 14 giugno 2023) (Adnkronos) – Lanon deve essere unper chi ha un tumore. Questoarrivato dall’evento organizzato dallo Women cancer center dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo), in programma il 19 giugno al Palazzo delle Stelline (Sala Porta). Il messaggio, destinato a tutte le pazienti, ai loro familiari e a tutte le figure professionali che si occupano di oncologia femminile, è affidato, oltre che agli interventi degli esperti Ieo, all’associazione Mamanonmana di Amalia Vetromile e al suo progetto di innovazione sociale rivolto alle donne colpite da malattia oncologica Sexandthecancer*. Nel corso dell’incontro, verrà proiettata la ‘Ballata Sensuale’, l’originale installazione artistica che l’associazione ha realizzato per sensibilizzare, attraverso l’arte, sul tema delladopo la ...

Evento organizzato dallo Women cancer center dell'Istituto europeo di oncologia La sessualità non deve essere un tabù per chi ha un tumore. Questoarrivato dall'evento organizzato dallo Women cancer center dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo), in programma il 19 giugno al Palazzo delle Stelline (Sala Porta). Il messaggio, destinato ...Il gruppo ecologista Ultima Generazione ricorrerà incontro la sentenza del tribunale vaticano. Lo hanno ...sul clima e'... alla fine della via, con scritto sulla schiena 'fossile' Gli ...... e ora ad alzare la voce è la Polonia, che faràalla ...Europea entro pochi giorni per bloccare del tutto il previsto... la Germania spinge sugli e - fuel per salvare il motore termico'...