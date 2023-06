L' Antitrust apre istruttoria sul pandoro Balocco di Chiara Ferragni | Pratica commerciale scorretta

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'nei confronti dellaS.p.A. Industria Dolciaria per presuntain relazione all'iniziativa''insieme per l'ospedale Regina Margherita di Torino''...

... annunciata con un videomessaggio registrato che sicon "L'Italia è il Paese che amo". Alle ... corruzione e corruzione giudiziaria, tangenti, violazione della legge, appropriazione ...... annunciata con un videomessaggio registrato che sicon "L'Italia è il Paese che amo". Alle ... corruzione e corruzione giudiziaria, tangenti, violazione della legge, appropriazione ...Con Carlo Rasini come socio,poi la Edilnord e nel 1965 completa il suo primo condominio a ...delle tre reti Mediaset senza incorrere in uno smembramento per violazione delle norme. In ...

L’Antitrust apre istruttoria sul pandoro Balocco di Chiara Ferragni: “Pratica commerciale… Il Fatto Quotidiano

L’istruttoria delll’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riguarda l’iniziativa commerciale «Chiara Ferragni e Balocco insieme per l’ospedale Regina Margherita di Torino» ...Sotto la lente dell'Autorità Garante della Concorrenza l'iniziativa commerciale «Chiara Ferragni e Balocco insieme per lospedale Regina Margherita» ...