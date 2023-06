Lamborghini contro Smart | muore bimbo di 5 anni | gravi madre e sorella

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Undi 5è morto, oggi pomeriggio, a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in via Aristonico di Alessandria, a Casal Palocco, a Roma. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbero state unaForFour e un Suvcondotto da un 20enne e con a bordo altri quattro giovani . Il piccolo che viaggiava con lasulla citycar è stato...

L'incidente è avvenuto tra una Smart e un Suvguidato da un ventenne e con a bordo ... Il piccolo ha per qualche orala morte ma non ce l'ha fatta. Si tratta della vittima della ...A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbero state una Smart ForFour e un Suvcondotto da un 20enne e con a bordo altri quattro giovani. La madre in codice rosso Il ...A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbero state una Smart ForFour e un Suvcondotto da un 20enne e con a bordo altri quattro giovani. Giulia

Il piccolo che viaggiava con la madre sulla citycar è stato trasportato in condizioni disperate in ospedale al Grassi di Ostia dove, è giunto cadavere. Anche la mamma si trova in ospedale in codice ro ...