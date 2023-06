L' addio di Milano al Cavaliere | in piazza più Milan che Fi

Cori da stadio e bandiere, tante magliette e sciarpe. A guardare il sagrato di piazza del Duomo, il popolo che è venuto a direa Silvio Berlusconi è quello con i colori rossoneri del Milan, più che quello con il tricolore di Forza Italia. Con la Curva Sud, il settore di San Siro che ospita i tifosi rossoneri più accesi, ...Piazza Duomo, a, era gremita non solo di persone accorse a salutare per l'ultima volta il ... L'Italia diceal Cav: la diretta dei funerali di StatoPresenti al Duomo aper i funerali di Stato di Silvio Berlusconi la ex moglie Veronica Lario, la ex compagna del ... Ieri comunque ha fatto pubblicare un necrologio per direa "un grande ...

L'addio a Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano Avvenire

L'ultimo saluto al "dolcissimo papà" della famiglia di Silvio Berlusconi oggi ai funerali in Duomo a Milano L'ultimo saluto al "dolcissimo papà" Silvio sono le carezze sul feretro, le mani di Marina e ...(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Rafa Leao, dal ritiro del Portogallo, spiega che "avevo preso la decisione di restare al Milan già qualche settimana prima di firmare il contratto. Avevo comunicato ai ...