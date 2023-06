L’addio di D’Alema a Berlusconi | «Forse aveva ragione a ritenersi perseguitato dai giudici»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Secondo Massimo, Silvioha avuto «probabilmente»nelda alcuni. «Ma credo cheabbia sollevato un problema reale declinandolo nel modo sbagliato», dice l’ex leader dei Ds in un’intervista al Corriere della Sera. «E cioè interpretandolo come se ci fosse il complotto dei magistrati di sinistra contro di lui. In realtà quello che si era determinato nel nostro Paese era stato uno squilibrio nei rapporti tra poteri dello Stato, questa è la verità». Il complotto Per l’ex premier di centrosinistra, «il tema era il riequilibrio, non il complotto contro. E alla fine quel suo scontro con iha creato un clima nel quale non è stato possibile fare nessuna ...