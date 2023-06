(Di mercoledì 14 giugno 2023) AGI - Un 'funerale in piazza', con i maxi schermi, e la folla sotto la Madonnina. Così la 'scenografia' per l'ultimo saluto a. I funerali di Stato sono cominciati alle 15 nel Duomo, con le massime cariche istituzionali, il mondo politica, dello sport e dello spettacolo vicine alla famiglia per ricordare l'ex presidente del Consiglio, scomparso all'età di 86 anni. Il governo 'schierato al completo'. Presenti anche Draghi, Renzi e Schlein 16:35 Il tweet di Meloni: "Grazie, non ti dimenticheremo" "Grazie, non ti dimenticheremo". Lo ha scritto sul suo profilo Twitter la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dei funerali dell'ex premier, ai quali ha partecipato. Grazie. Non ti dimenticheremo. pic.twitter.com/9S2DlRv17v — Giorgia Meloni ...

Berlusconi "è stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di ... - dice Delpini nell'omelia per l'ultimoal Cavaliere - . Vivere e resistere e non lasciarsi ...Berlusconi ha subito tanto, troppo, a causa della giustizia. Per questo voglio dedicare a lui la riforma che andrà in Consiglio dei Ministri domani, un passo importante verso un processo ...Blasfemo parlare di futuro e di politica Com'è mortoBerlusconi: il ricovero, la malattia e l'dopo l'abbraccio dei figli È mortoBerlusconi,all'ex premier che ha cambiato l'...

L'addio a Silvio Berlusconi a Milano - TUTTI I VIDEO Agenzia ANSA

“Un presidente, c’è solo un presidente”. “Silvio, Silvio”. “Chi non salta, comunista è”. Così, con cori e applausi, la folla ha salutato l’uscita del feretro di Silvio Berlusconi dal Duomo di Milano, ...Il Duomo di Milano è gremito di persone arrivate in piazza per dire addio a Silvio Berlusconi. Tra vip e leader politici, a tenere la ...