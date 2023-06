L' addio a Silvio Berlusconi | il feretro lascia Villa San Martino per andare in Duomo

L'Berlusconi con i funerali di Stato che si terranno oggi alle 15 a Milano in Duomo e saranno celebrati dall'arcivescovo della città Mario Delpini. Comincia a riempirsi la piazza di ......per dare l'a un grande uomo, televisivamente parlando devo tutto a lui, lui mi ha voluto bene e anch'io. Le sue opere rimarranno", commenta cantante e donna di spettacolo Iva Zanicchi....Milano, l'dell'Italia aBerlusconi Nel Duomo le esequie dell'ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia. Fascina accanto a Marina e i figli del Cavaliere. Sarà cremato e poi tumulato nel ...

(Agenzia Vista) Tra la folla riunita al Duomo di Milano in attesa del funerale di Berlusconi, svetta un cartello: "Silvio per sempre". RaiTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...Nonostante non fosse più presidente del Milan da anni Silvio Berlusconi "rimarrà sempre il presidente per noi" dice Giancarlo ...