L’addio a Cormac McCarthy | 89 anni | tra i più grandi autori americani

(Di mercoledì 14 giugno 2023) caption id="attachment 343800" align="alignleft" width="264"/captionE' morto, scrittore, drammaturgo e sceneggiatore statunitense, tra i piùaveva 89ed è morto nella sua casa di Santa Fe, in New Messico.Tra i suoi romanzi più conosciuti, Non è un Paese per vecchi, la Strada, The road, la Trilogia della frontiera (Cavalli selvaggi, Oltre il confine e Città della pianura).

È morto nella serata di ieri, 13 giugno 2023, a 89 anni, uno dei più importanti e amati scrittori contemporanei,'americanoMcCarthy . Uno di quelli che, per dire, come è stato per Philip Roth prima della sua morte, era sempre considerato dai bene informati uno dei possibili Premi Nobel alla letteratura ...In quella al New York Times , nel 1992, lo scrittore affermò che 'lo spargimento di sangue fa parte della vita: credo che'idea che tutti possano vivere semplicemente e in armonia sia molto ...- - > Se n'è andato il 13 giugno a quasi novant'anni,McCarthy, come dire, questo non è un paese per vecchi. Duro, crudo, non è mai parso ... Lui, di certo, non'ha fatto, raccontandocelo nei ...