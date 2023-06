(Di mercoledì 14 giugno 2023) Bergamo. È tutto molto fluido, verrebbe da dire. Nel senso che le ricostruzioni dei fatti sono profondamente divergenti, e le posizioni espresse non sempre chiarissime. Da un lato c’è un comunicato – sottoscritto dall’Unione Degli Studenti Bergamo, dai rappresentanti della Consulta Studentesca dele, piuttosto genericamente, dagli “studenti e dalle studentesse” dell’istituto, circa 1.500 – che parla di come sarebbero stati censurati alcuni laboratori previsti durante la cogestione dell’8 giugno, ultimo giorno di. Un, incentrato sulle tematiche(si parla di identità di genere), sarebbe stato cancellato; mentre i termini ‘transfemminismo’ e ‘antifascismo’ sarebbero scomparsi dalle circolari che approvavano altri due corsi. Sul fronte opposto, invece, c’è una, Maria ...

“Laboratorio queer censurato al Natta”. La preside: “A scuola si fa cultura, non ideologismo” BergamoNews.it

