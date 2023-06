La7 | stagione da record per Giovanni Floris

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ultima puntata delladapere il suo diMartedì su La7 con ospiti tra gli altri Corrado Augias, Pier Ferdinando Casini e Massimo Giannini. Nel giorno della proclamazione del lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi, che ancora una volta, proprio come ai tempi

... o esponenti emblematici, dellabipolare della politica italiana cominciata nel 1994. ... anche quella che ne ospita quasi quotidianamente le opinioni e i lazzi, cioèdi Urbano Cairo, per ...Su Rai 2: Foggia - Lecco , la fase finale dei playoff di Serie C per la2022/23 ha ...: DiMartedì , l'appuntamento settimanale con l'attualità, politica e notizie condotto da Giovanni ...Con lui "quella che doveva essere una lungadi governi di estrazione socialista, senza ....it - " Silvio Berlusconi esce di scena da protagonista". Così inizia la sua lunga lettera al ...

Padre Brown - Stagione 3 La7

“The Good Doctor 6”, questa sera alle 21.20 su Rai 2 gli ultimi due episodi della stagione. Ecco la trama delle due puntate finali.Da sempre avversario mediatico di Silvio Berlusconi, Michele Santoro ricorda con commozione il cavaliere e la storica puntata di Servizio Pubblico del 2013 ...