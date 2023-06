La voce di John Lennon estratta dall’IA finirà in una nuova canzone dei Beatles

Nonostante McCartney sia entusiasta della possibilità di utilizzare l' intelligenza artificiale per ripristinare vecchie registrazioni, ha ammesso che sentire ladiLennon cantare una delle ...E pure il resto della critica USA non fu più morbido (tranne il grande Roger Ebert, unica... La stradaHillcoat 2009 Prima di The Last of Us c'era McCarthy, che con il romanzo La strada vinse ...Paul McCartney lo chiama già l'ultimo disco dei Beatles , e uscirà quest'anno per merito dell'intelligenza artificiale, che ha permesso di estrarre ladiLennon da una vecchia demo arrugginita per farlo tornare a cantare una canzone rimasta incompleta fino ad oggi. Ne ha parlato di recente durante un'intervista radio concessa alla BBC in ...

E così la sua voce, rimaneggiata con cura e riportata a uno standard qualitativo ... Now and then è una delle canzoni contenute nella cassetta etichettata “For Paul” sulla quale John Lennon aveva ...E sì, c’è anche John Lennon, scomparso a New York nel 1980. Entro la fine dell’anno arriva un brano inedito dei Beatles: la voce di John Lennon “liberata” grazie all’intelligenza artificiale Ai ...