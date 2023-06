La storia vera di The Crowded Room | la scioccante serie Apple che ha portato Tom Holland a prendersi una pausa dalla recitazione

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Qual è ladi The? Latv diè sbarcata di recente sulla piattaforma di streaming, scioccando il pubblico. Un intenso Tomabbandona i panni del simpatico Spider-Man di quartiere per calarsi in un ruolo decisamente più oscuro. Ambientata negli anni Settanta, lasegue quella di Danny Sullivan, un giovane ventenne che viene arrestato per un crimine sconvolgente. Solo, apparentemente senza un complice, il ragazzo viene interrogato da una detective (interpretata da Amanda Seyfried) intenzionata a risolvere il caso. Prima di riuscirci, però, dovrà scavare a fondo nell’animo irrequieto di Danny, segnato da un’adolescenza turbolenta (un padrigno violento, una madre non sempre presente), cattive compagnie e ...