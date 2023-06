La squadra dell’ODCEC Salerno alla conquista della Coppa Italia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Si svolgeranno da domani, giovedì 15 giugno, a sabato 17 giugno a Milano le finali del Campionato ODCEC di calcio che vedranno ladell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) diimpegnata2023. Per aggiudicarsi il trofeo, vinto nel 2020 dai commercialisti salernitani per la prima volta nella storiacompetizione, i professionisti dovranno prima battere in semifinale i colleghi di Milano e poi affermarsi in finale contro lavincente tra Trani – Foggia. Nata per creare un momento di incontro diverso tra colleghi e rinsaldare lo spirito diche èbase di una Categoria ...