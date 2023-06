La Sirenetta | Disney sviluppa una serie animata incentrata sulla Ariel di Halle Bailey

(Di mercoledì 14 giugno 2023)ha dato il via libera a unarivolta al pubblico dei bambini con al centro il personaggio di. Secondo Variety, laha dato il via libera a una nuovaper bambini basatadi. La notizia arriva dal Festival dell'Animazione di Annecy 2023, attualmente in corso. IntitolataJunior's, laavrà come protagonista una giovanee le sue avventure con alcuni dei personaggi più iconici de La. Tra questi, Re Tritone, Ursula, Sebastian e Flounder. Nel frattempo, potete leggere la ...

... come il nostro pubblico in età prescolare, è grande come il mare ", ha aggiunto Alyssa Sapire, vicepresidente senior per lo sviluppo, le serie e la strategia diJunior. Labatte ...... il 23 giugno, all'imbrunire verso le 21:30, è affidata a "La", una favola senza tempo, ... Il 12 luglio, in occasione del centenario, la proiezione di "Mummie - a spasso nel tempo" sarà ...Il 6 luglio, per le famiglie è in programma "La" di Rob Marshall, remake dell'omonimo film d'animazionecon attori veri al posto dei disegni animati: Ariel è interpretata da Halle ...

Disney ha dato il via libera a una serie rivolta al pubblico dei bambini con al centro il personaggio di Ariel.Anche Bambi avrà il suo film live action e Sarah Polley è in trattative per occuparsi della regia del progetto Disney.