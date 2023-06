La Serie A svela ‘Orbita’ | il nuovo pallone per la stagione 2023-2024 | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 giugno 2023) PUMA e LegaA hanno presentato oggi il PUMA OrbitaA. Non è solo unda calcio o un accessorio, è la chiave per migliorare il livello di gioco. In Italia, la missione di Orbita è trasformare in realtà i sogni di tutti coloro che vogliono essere giocatori professionisti come i loro idoli, condividendo la gioia di giocare, che è la pura essenza del calcio. Per presentare ilOrbitaA, il Global Sports Brand ha realizzato la campagna “PLAY IT LIKE” che ha come protagonisti due campioni PUMA: Alessandro Bastoni e Olivier Giroud. La nuova campagna è pensata per chi davvero sogna in grande e vuole diventare l’icona del futuro seguendo le orme dei propri idoli, per passare da fanboy a futuri golden boy. Il...