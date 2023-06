(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dodici panchine su venti già assegnate, fra conferme e nuovi arrivi. Ma in attesa di conoscere domenica prossima l'ultima squadra fra Foggia e Lecco che comporrà la griglia della nuova Serie B, per le ...

Tanti i nomi prestigiosi fra i tecnici in lizza: da Filippo Inzaghi, fra i papabili alla panchina della(che vuole ripartire forte dopo la stagione più amara della sua storia) agli ex romanisti ...Lacrimando di essere stato espropriato della Sampdoria dall'accordo, peraltro accettato, che ha definito la somma di spettanza del trust nel quale la società era stata incapsulata, Ferrerol'...Anguissa 6,5 : si vede tanto lì davanti con gli inserimenti epiù volte la conclusione, ... Kvaratskhelia 6,5 : solite sterzate, crea scompiglio nella difesa dellafin dall'inizio. Gli manca ...

La Samp tenta Pippo Inzaghi. Il Pisa vuole un big e c'è pure l'ipotesi Pirlo La Gazzetta dello Sport

Dodici allenatori su 20 già sicuri, uno arriverà dallo spareggio tra Lecco e Foggia, le altre 7 squadre restano in bilico ma con grandi nomi in ballo ...Si arricchisce ogni giorno di nuovi colpi di scena la cessione della Sampdoria (non ancora perfezionata) da Massimo Ferrero al ticket Radrizzani-Manfredi, prossimamente rafforzati dai capitali di Qata ...