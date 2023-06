La Roma è inarrestabile | vuole l’attaccante | parte l’assalto

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Terminata ufficialmente la stagione le società sono già al lavoro per la costruzione degli organici: le prime trattative si stanno sbloccando PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Terminata la stagione con la finale di Champions League vinta dal Manchester City sull’Inter grazie al gol di Rodri, tutti i top club europei hanno dichiarato ufficialmente il rompete le righe. I giocatori Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.