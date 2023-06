La Promessa | Pia Adarre si sottoporrà all’aborto? Scopri il destino della sua gravidanza segreta!

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Cosa accadrà quando tuttiranno ladi Pia? La, che finora ci ha regalato una serie di colpi di scena sorprendenti, non smette di stupire e ha in serbo tante altre rivelazioni. L’argentina telenovela si conferma come una delle più seguite in Italia, con un cast di attori di talento che ci accompagnano all’interno di un mondo di passioni, intrighi, segreti e intrighi. La storiadi Pia ci terrà incollati allo schermo, in attesa dire quale sorpresa ha in serbo per noi La. Piadi La: il segretonon resterà tale a lungo Nelle prossime puntate italiane degli abitanti di La...