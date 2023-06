La piscina della Mostra d’Oltremare riapre sabato 17 giugno

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Arriva la notizia tanto attesa dagli appassionati e cittadiniX Municipalità.prossimo, 17laolimpicadi Napoli. Apertura prevista per le 9.30 e chiusura alle ore 19. Lasi prepara a ospitare fino a 500 bagnanti al giorno, con un solarium di 2mila metri quadrati, un

Il piccolo è caduto all'internoprivata, di proprietà dei genitori, restando sott'acqua. Dopo i primi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del Suem 118, è stato ...I soccorsi La donna ha spiegato di aver visto il bambino fuori dallacon la schiuma alla ... L'istruttore non è stato in grado di spiegare cosa sia accaduto e oggi la famigliagiovanissima ...C'è solo una barriera temporanea all'ingressostessa ' . Center Parcs ha dichiarat: ' Siamo profondamente rattristati dalla tragica notizia che un giovane ospite è morto oggi (24 ...

La piscina della Mostra d'Oltremare riapre il 17 giugno, orari e prezzi ... Fanpage.it

Il piccolo Santiago Manzone, di soli due anni, è tristemente deceduto nelle scorse ore. Di seguito maggiori dettagli.È morto lo scrittore americano Cormac McCarthy, autore di bestseller come 'La strada' e 'Non è un paese per vecchi', diventati poi film di successo. Aveva 89 anni.