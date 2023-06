La nuova maglia minimalista del Real Madrid continua la tradizione della camiseta blanca

Il Real Madrid con il suo partner Adidas ha presentato lacasalinga in vista della stagione 202e/2023. Lahome, al solito total white, sarà indossata per la prima volta in campo durante il torneo pre - stagionale negli Stati Uniti. ...... dopo la conferenza stampa di lunedi 12 giugno con l'annuncio dell'inizio di unaera, non ...i calciatori ancora utili alla causa e quali quelli da contattare quindi convincere a vestire la...Archiviata la stagione con ladel Milan, tra tanti alti ma anche bassi, l'interesse di Rafael Leao è ora tutto per il ... Perché in ritiro si respira un'aria, anche se già prima quella del ...

Italia, nuova maglia per la Nations League: celebra i 125 anni della Figc Sky Sport

Lazio, novità sugli abbonamenti e sulla presentazione delle nuove maglie. Tutte le info. L’obiettivo è quello di superare i 26.193 abbonati del campionato attuale Come riporta il Corriere dello Sport ...Sarà una stagione dal sapore europeo per la Lazio che si prepara per la nuova stagione con qualche novità per quanto riguarda la campagna abbonamenti. Come riporta la rassegna ...