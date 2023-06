La Maddalena | turista muore schiacciato da masso crollato sulla spiaggia

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Secondo una prima ricostruzione, la nipotina è salita su uno scoglio provocando la frana che ha travolto l'uomo Unlombardo di 62 anni ha perso la vita nell’isola di La, travolto da undi granito. L’uomo si trovava inassieme alla nipote di 8 anni con cui era in vacanza nel camping Abbatoggia. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata proprio la bimba ieri a salire su uno scoglio provocando la frana che ha travolto l’uomo nelladel campeggio. Per liberarlo erano intervenuti i vigili del fuoco e c’era voluto molto tempo per spostare il grosso. Mentre carabinieri e vigili del fuoco verificavano le condizioni di sicurezza del costone roccioso, ilera stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Giovanni ...