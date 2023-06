La Maddalena | morto il turista lombardo colpito da un masso di granito in spiaggia

L'uomo, ricoverato per un grave truama addominale, èquesta mattina nel reparto di ... la bambina era stata affidata temporaneamente ai servizi sociali del Comune di La, ma già dalla ...Non ce l'ha fatta il turista lombardo di 62 anni colpito da un masso mentre era in spiaggia a La. L'uomo èquesta mattina, 14 giugno, all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime e sottoposto a un intervento chirurgico per un severo ...Il decesso dell'uomo per probabile shock anafilattico Un greco di 58 anni èin un hotel di Sabaudia per probabile shock anafilattico. Sul posto sono intervenuti i ... Leggi anche La, ...

Turista travolto da un masso mentre è in spiaggia alla Maddalena: morto Il Fatto Quotidiano

Sardegna: si stacca un masso in spiaggia, morto 62enne. Non ce l’ha fatta il turista lombardo di 62 anni colpito da un masso mentre era in spiaggia a La Maddalena, in provincia di Sassari. L’uomo è ...Era con la nipote nella spiaggia di Abbatoggia, a La Maddalena, quando un masso si è staccato da una parete rocciosa e l’ha travolto: da ieri un turista di 62 anni, in vacanza sull’isola con tutta la ...