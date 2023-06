La Juventus vuole incassare 100 milioni dalle cessioni | meglio se 120milioni CorSport

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Lafare cassa senza la Champions League. L’obiettivo della dirigenza bianconera è quello di raggiungere quota 100con ledi alcuni giocatori. Nessuno è considerato incedibile e tutti, invece, sono sacrificabili. Allegri, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ha chiesto qualche sforzo per trattenere Rabiot e Milik. “L’obiettivo di incasso è di almeno 100se si arriverà a quota 120. Anche di questo hanno parlato ieri a pranzo Massimiliano allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna: nel menù le, appunto, il tentativo di riconferma di Rabiot e la volontà di riaprire una trattativa con il Marsiglia per Milik, su espresso desiderio di Max”. Tanti quelli che potrebbero salutare la...

...riportato da Calciomercato.it non c'è ancora l'intesa tra il Torino e laper il classe 2000, ma nel frattempo l'entourage del giocatore ha bloccato la pratica di rinnovo. L'ivorianoil ...L'Italia naviga tra passato e futuro. Roberto Mancini nonusare la semifinale di Nations League contro la Spagna (la gara è in programma domani alle 20. L'esterno offensivo dellaè ...... cifra che andrebbe poi divisa a metà con la, che detiene i diritti sul 50% della ... 'Sarebbe il massimo tenerlo ancora con noi, ma in questi mesi è sbocciato e orainiziare un percorso ...

La Juventus vuole Missori: sondaggio dei bianconeri Goal.com

Ospite della trasmissione "Si Gonfia la Rete", Salvatore Bagni, ex giocatore, tra le altre, di Napoli ed Inter, si sofferma sul possibile passaggio del ds dei ...Danilo ha parlato del suo futuro nella Juventus, lasciando intendere che la sua carriera potrebbe chiudersi in bianconero: "Per me è stato ...