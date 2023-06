La Juve di Allegri ha speso più del City campione d’Europa | il dato

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Nonostante gli investimenti fatti in questi ultimi due anni, ladiè stata tra le delusioni più grande della stagione appena terminata. Con la vittoria della Champions League da parte del Manchesterdi Pep Guardiola, la stagione dei club è definitivamente conclusa. Per il calcio italiano quella di quest’anno è stata un’annata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

e Marsiglia ne stanno parlando, spero che possano mettersi d'accordo.mi vuole e io sarei felice di restare, a Torino sto bene" ha detto il giocatore in conferenza stampa. Al momento la ...Sei nuovi possibili acquisti perma con la presenza di Vlahovic: come cambia la Juventus La Juventus che potrebbe prendere forma dalla prossima stagione è una squadra che potrebbe tornare già ad essere competitiva in Italia....lasia finita lo dice il rapporto con le stelle della squadra, basti pensare a Chiesa e Vlahovic. Se resta lui, sono costretti a partire loro. C'è l'imbarazzo della scelta per sostituire...

Juventus, UFFICIALE: lascia Allegri per un'altra panchina CalcioMercato.it

Le richieste bianconere per il centrocampista americano partono da 35 milioni, sul tavolo anche la possibilità di uno scambio di prestiti ...Raffaele Auriemma, giornalista del Napoli, ha parlato a Tele A del futuro di Giuntoli e Spalletti. PAROLE – «Il rischio per ADL è che tenendo fermo Giuntoli lui non resti fermo, può comunque lavorare.