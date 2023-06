La Fed si ferma Nessun rialzo dei tassi dopo 10 aumenti di fila Ma è solo una pausa temporanea

(Di mercoledì 14 giugno 2023)dieci rialzi consecutivi la Federal Reserve, la banca centrale statunitense, ha deciso di lasciare invariati idi interesse in una forchetta fra il 5% e il 5,25%. La Fed ha però segnalato la sua intenzione di effettuare almeno un altro aumento quest’anno. La banca centrale ha iniziato ad aumentare il costo del denaro nel marzo del 2022 per contrastare l’inflazione che si è attestata in maggio al 4%, il valore più basso da due anni. L ’inflazione resta “elevata” e la Fed prevedeal 5,6% alla fine del 2023 e al 4,6% nel 2024, si legge nelle tabelle allegate al comunicato finale della banca centrale. “Future azioni” suidi interesse “dipenderanno dall’impatto della stretta e dagli sviluppi economici e finanziari”, afla Fed al termine della due giorni ...

Nel resto del listino milanese gli acquisti hanno premiato le banche e i finanziari e le auto (+1,3% Stellantis e +1,2% Iveco). In coda al listino Leonardo ( - 1,76%), Saipem ( - 1,75%) e Recordati ( -...Euro sopra 1,08 dollari. Petrolio in calo dopo scorte Usa . Seduta in rialzo per le Borse europee, nel giorno della Fed, con il Ftse Mib che a Milano chiude in rialzo dello 0,88%. Gli acquisti hanno privilegiato le materie prime, le banche e le auto, con la scommessa che la banca centrale Usa si prenda una pausa ...

La Federal Reserve ferma la corsa dei rialzi e nella riunione di giugno decide di mantenerli stabili nel range 5-5,25%. Lo ha deciso il Federal Open Market Committee (Fomc), un organo della Federal ...Euro sopra 1,08 dollari. Petrolio in calo dopo scorte Usa