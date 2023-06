La Fed ferma la corsa dei tassi | nessun rialzo per la prima volta da 15 mesi «Ma cresceranno ancora per battere l’inflazione»

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Per lada 15, la Federal Reserve ha deciso di non procedere a un nuovodeid’interesse di riferimento. Dopo dieci rialzi consecutivi, la banca centrale Usa ha deciso di mantiene invariato il costo del denaro, nell’attuale forchetta fra il 5% e il 5,25%. Ma ciò non significa che inon continueranno a crescere nel prossimo futuro, ha chiarito al contempo la Fed. Per domare, che nell’analisi della banca centrale resta «elevata», infatti, si prevede che iraggiungeranno quota 5,6% alla fine del 2023, per poi ridiscendere solo nel 2024, ad un previsto 4,6%. I valori, indicati nelle tabelle allegate al comunicato finale della riunione Fed, lasciano intendere che potrebbero essere almeno altri due i ...

