La Curva Sud del Gewiss Stadium è stata interamente demolita

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Bergamo. LaSud e il Settore Ospiti delsono statidemoliti. A pochi giorni dall’inizio dei lavori (la prima pinzata giovedì 8 giugno alle 13.20) i due settori sono totalmente macerie. Ancora in piedi il settore dei distinti sud, che diventerà temporaneamente lo spazio per gli ospiti.

"Per noi" Silvio Berlusconi è stato "il massimo dei presidenti". Lo ha detto Giancarlo Capelli, il 'Barone' delladel Milan che questa sera ha voluto rendere omaggio a Silvio Berlusconi ad Arcore insieme agli ultras rossoneri. Berlusconi, aggiunge, "ci è sempre stato vicino anche nei momenti ...Correva la Domenica del 25.2.1962 ed il Milan, 3° in classifica, recava visita ai giallorossi e così tutta la classe varcò quel primo pomeriggio i tornelli delladello Stadio Olimpico per ...Arcore, 13 giugno 2023 I tifosi del Milan sono arrivati ad Arcore portando rose rosse che hanno deposto davanti a villa San Martino. Per Berlusconi anche cori e applausi.

