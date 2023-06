La Croce Rossa Italiana sara’ domani all’Altare della Patria

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 giugno 2023) In occasioneGiornata che celebra la nascita, una delegazioneCRI guidata dal Presidente Rosario Valastro sarà, 15 giugno alle ore 9.00,per deporre una corona al Milite Ignoto. “La nascitaè una data storica non solo per gli oltre 150mila Volontari ma per tutti gli italiani che vedono nel Volontariato un patrimonio dell’intero Paese. La celebrazione di, vuole essere un momento per rendere omaggio al senso di servizio che la...