La cremazione a Valenza e poi la sepoltura nel mausoleo

... il feretro dovrebbe tornare a Villa San Martino, ad Arcore, in attesa di un trasferimento aPo, in provincia di Alessandria, per la. 12:07 Tra le corone in piazza anche quella di ...... resta ancora un'incognita il futuro della salma del leader di Forza Italia anche se avanza l'ipotesi dellaper permettere l'uso del sacrario nella villa di Arcore. 'Per un'...Il corpo del Cavaliere verrà cremato a, e l'urna tumulata nel Mausoleo di Arcore. La ... 12:20 - La bara di Berlusconi potrebbe tornare ad Arcore prima della- La salma di Silvio ...

Berlusconi sarà cremato e (quasi certamente) sepolto nel Mausoleo della Villa di Arcore MilanoToday.it

Le esequie alle 15, celebrate dall'arcivescovo Delpini alla presenza di Mattarella e Meloni. Ci saranno il governo al completo e i leader politici, tranne Conte ...Oggi le pubbliche esequie del Cavaliere, dopo di che la salma verrà nuovamente trasferita ad Arcore prima della cremazione ...