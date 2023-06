La Cina è la vera malata | cosa rischia l' Italia | la cupa profezia del guru Sadun

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) «I tempi di trasmissione delle strette monetarie sull'economia reale sono relativamente lunghi; negli Usa sono di almeno 14-18 mesi. Quindi non deve sorprendere che le politiche monetarie restrittive della Federal Bank e della Banca Centrale Europea intraprese circa un anno fa ancora non abbiano avuto effetti decisivi». Ma dai segnali che si vedono in questa lunga prima fase, l'azione di rialzo del costo del denaro si rivelerà efficace o, come sembra, non troppo? «Il nocciolo duro dell'inflazione ancora non è stato intaccato, perciò le banche centrali sono costrette a perseguire politiche restrittive. Negli Usa, in particolare, la situazione è alquanto difficile perché si è ormai avviata una spirale salari/prezzi molto dinamica (entrambi crescono a tassi in eccesso del 5%. Inoltre le politiche restrittive della Fed sono state oggettivamente ostacolate dalle politiche fiscali ...