La casa di Kata nel degrado assoluto E spuntano i cartelli | Sto bene

Esce dallacircondariale fiorentina di Sollicciano Miguel Angel Romero Chiccllo, il 27enne padre di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, chiamata, la bambina di origine peruviana di 5 anni della quale non si ...... che potrebbe essere un occupante o un vicino di, ha detto ai pubblici ministeri Christin Von ... Quando le telecamere inquadranoche si affaccia al cancellone dell'albergo e poi rientra. La ...Si indaga anche per capire a chi Kathrina, la mamma di, possa essersi rivolta per chiedere ... La piccola era adello zio . Ma la denuncia ai carabinieri è arrivata solo alle 20:00. ...

‘Torna a casa Kata’: comunità peruviana fa veglia per bambina scomparsa Controradio

Kata non si trova. E anche la possibile svolta nelle indagini, ipotizzata nel tardo pomeriggio, non ha dato l'esito sperato. Per alcune ore, infatti, si pensava che potesse essere stato ...Strade allagate e disagi alla circolazione nella tarda mattinata di oggi a Siena dove si è abbattuto un violento temporale. E' stato temporaneamente chiuso e poi riaperto al transito veicolare il ...