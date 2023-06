La campagna di disinformazione russa scoperta dalla Francia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) I suoi autori replicano in maniera molto credibile siti di news e pagine istituzionali per fare propaganda contro l'Ucraina e a favore della Russia

Per diffondere fake news, i responsabili delladisi sono impossessati delle identità digitali di siti web di media come Le Monde , Le Figaro , Der Spiegel , Süddeutsche ......28 Putin: "Migliora la qualità delle armi russe, ma siamo carenti di munizioni e droni ad alta precisione" 15:26 La Francia denuncia unadirussa 13:43 Mosca arresta ......Le indagini condotte "hanno portato alla luce numerosi elementi che rivelano il coinvolgimento di individui russi o di lingua russa e diverse società russe nella creazione e conduzione della"...

La Francia denuncia una campagna di disinformazione russa Agenzia ANSA

I suoi autori replicano in maniera molto credibile siti di news e pagine istituzionali per fare propaganda contro l'Ucraina e a favore della Russia ...In Francia è stata scoperta un’importante campagna di disinformazione russa. Importanti media francesi sono stati presi di mira.