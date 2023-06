Il coinvolgimento sistematico dellanel conflitto in Ucraina, indipendentemente dal fatto che si tratti di fornire munizioni al regime di Kiev o, ad esempio, l'eventuale invio di un ...Nel febbraio del 2023 viene assolto dall'di corruzione in atti giudiziari nel processo ... Come quando nel 2002, da Sofia in, disse che "L'uso che Biagi, come si chiama quell'altro... ...Non c'entrano nulla né lané l'Unione Sovietica. La "pista bulgara" come collegamento tra ... In cambio dell'ai Servizi bulgari gli promisero la liberazione in due anni. Niente promessa ...

La Bulgaria accusa l’ambasciatrice russa di divulgare false notizie Globalist.it

Una nota durissima del ministero degli Esteri bulgaro in risposta a un post pubblicato su Facebook dall'ambasciatrice russa in Bulgaria, Eleonora Mitrofanova che scriveva falsità su Bulgaria e Ucraina ...Quell'«uso criminoso» della televisione pubblica di cui l’allora premier Silvio Berlusconi accusò nel 2002 Biagi, Santoro e Luttazzi, ha lasciato il segno ...