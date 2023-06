Kim ai saluti | Napoli al lavoro per sostituirlo | nome nuovo dalla Serie A

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ilè pronto a salutare Kim Min-jae: il difensore sudcoreano volerà in Premier League in questa sessione di mercato. Il club azzurro punta un difensore diA per. Dopo una sola stagione in maglia azzurra, il futuro di Kim Min-jae sembra essere sempre più lontano da. Il difensore sudcoreano ha disputato una stagione di altissimo livello e i top club della Premier League sono pronti ad accaparrarsi le sue prestazioni: la clausola rescissoria di 60 milioni, valida per i primi quindici giorni di luglio, è un’occasione d’oro da non farsi sfuggire. Il club partenopeo è così già alper cercare un sostituto all’altezza, con la dirigenza che sta già studiando qualcheda aggiungere alla lista e valutare insieme alallenatore. Oltre ...

Gli azzurri hanno appena conquistato il terzo scudetto dello loro storia ma si sono visti subito costretti al momento dei. I primi della lista sono Luciano Spalletti e il difensoreMin Jae.Lobotka 9 : stesso discorso per, gente con le mani tra i capelli per la perdita di Fabian Ruiz, ... Pure lui ai. Roma: oltre Mourinho c'è di più (poco). Smalling 7,5 : Colonna portante della ...Napoli,ai: le parole del procuratore . Napoli: da Demme a Zielinski, i giocatori con la valigia . Napoli, l'addio di Spalletti e i dubbi per il futuro. Il primo addio è forse quello più ...

PRIMA PAGINA - CdS: "Kim ai saluti, spunta Lucumi" Tutto Napoli

Nome nuovo per sostituire Kim Min-Jae, sempre più vicino al Manchester United. Come scrive il Corriere dello Sport , il Napoli ha riaperto l’album delle idee, dei nuovi obiettivi e poi dei vecchi. Uno ...In taglio alto spazio al mercato del Napoli: "Kim ai saluti, spunta Lucumi". In taglio alto i funerali di stado a Silvio Berlusconi: "L'ultimo saluto al Cavaliere. L'Italia si ferma". Ancora mercato ...