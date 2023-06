Kata scomparsa | la bambina è sola nei video delle telecamere La mamma | ' Penso sia viva'

(Di mercoledì 14 giugno 2023), ladi 5 annida sabato pomeriggio a Firenze , è stata ripresa dallea circuito chiuso intorno all'ex hotel Astor, dove viveva con la famiglia in zona Novoli, mentre ...

, il papà esce dal carcere: era detenuto da marzo per furto (e aveva tentato il suicidio bevendo del detersivo liquido), la nuova pista: rapita per vendetta dopo uno stupro. Il ...Il sequestro di, la bambinaa Firenze sabato scorso, 'riguarda loro. è una questione tra loro' , tra i peruviani che occupano l'ex hotel Astor. Dopo giorni di 'assedio' mediatico, ...Non si sa ancora nulla di certo su ciò che è accaduto a, la bambina di 5 annisabato 10 giugno a Firenze. Le indagini vanno avanti. Gli investigatori stanno vagliando tutte le ...

Bimba scomparsa a Firenze, un testimone racconta di averla vista rapire: "Trascinata da un uomo" | In corso verifiche degli inquirenti TGCOM

Firenze, ecco cosa inquadra l’occhio elettronico: c’è la piccola sul marciapiede vicino all’ingresso. Da lì nessuno l’ha più vista ...Fonti inquirenti hanno diffuso l’ultima foto di Kata prima della sua scomparsa a Firenze: nel fotogramma, ripreso da una telecamera di ...