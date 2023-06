Kata scomparsa a Firenze | il video delle telecamere | esce con tre bambini e due adulti

, il papà esce dal carcere: era detenuto da marzo per furto (e aveva tentato il suicidio bevendo del detersivo liquido), la nuova pista: rapita per vendetta dopo uno stupro. Il ...Una Famiglia in Ansia L'angoscia avvolge la città di Firenze e la comunità italiana in generale., una bambina di appena 5 anni, èmisteriosamente il 10 giugno, ...Non c'è neanche un testimone attendibile sulladia Firenze Nello specifico, in una posizione che corrisponde al codice Gps 43° 47' 21.6'' N 11° 12'33.2''E. Il medium ha scritto ...

Il supertestimone su Kata, la bambina scomparsa a Firenze, non esiste. Nessuno ha visto la bimba «trascinata via con ... Open

Kata, la bambina di 5 anni scomparsa da sabato pomeriggio a Firenze, è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso intorno all'ex hotel Astor, dove viveva con la famiglia ...Kata, la bambina di 5 anni scomparsa da sabato pomeriggio a Firenze, è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso intorno all'ex hotel Astor, dove viveva con la famiglia ...